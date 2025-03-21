Выпускные в школах Подольска пройдут 28 июня

Школьные выпускные вечера состоятся в образовательных учреждениях городского округа в субботу, 28 июня. Их будут проводить с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

До этого дня выпускникам предстоит сдача экзаменов. Единый государственный экзамен по литературе, истории и химии одиннадцатиклассники будут сдавать 23 июня.

27 мая пройдет ЕГЭ по математике, 30 мая — по русскому языку, 2 июня — по обществознанию и физике, 5 июня — по биологии, географии и иностранным языкам (письменная часть), а 10 и 11 июня –по информатике и иностранным языкам (устная часть).

Резервными днями для выпускников 11-х классов, которые не смогли прийти на экзамен в основной день по уважительной причине, досрочно завершили экзамен или получили неудовлетворительный результат по обязательным предметам, русскому языку или математике, будут даты с 16 по 23 июня.

Пересдать один из предметов для улучшения результата по желанию выпускники смогут 3 и 4 июля.