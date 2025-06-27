Выпускные пройдут для 35 тысяч одиннадцатиклассников Подмосковья

Выпускные вечера в Подмосковье в 2025 году пройдут в один день — 28 июня. Об этом сообщили в пресс-службе областного министерства образования. Праздник традиционно начнется с вручения аттестатов в школах, а потом продолжится на улицах, в парках и на других праздничных площадках.

«В этом году школу заканчивают более 35,5 тысячи одиннадцатиклассников. Золотые медали за успехи в учебе получат 4,2 тысячи выпускников, еще 3,3 тысячи ребят станут обладателями серебряных медалей. Для выпускников начинается новый, важный этап — желаю им удачи и новых достижений», — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В ведомстве напомнили, что у некоторых выпускников будет возможность пересдать ЕГЭ — это можно будет сделать 3 и 4 июля. Для этого нужно подать заявление в своей школе не позднее 1 июля.