Выпускные классы в школах Подольска выбрали предпрофессиональные направления

В 2026 году число предпрофессиональных классов в Московской области увеличилось на 65 процентов по сравнению с прошлым годом. Старшеклассники могут выбрать одно из восьми направлений подготовки, включая инженерное, медицинское, IT и предпринимательское.

Количество предпрофессиональных классов в Подмосковье продолжает расти. В 2026 году школьники обучаются в классах с углубленной подготовкой по востребованным направлениям, а число математических классов увеличилось более чем в два раза — до 236.

Старшеклассникам доступны восемь профилей: предпринимательский, инженерный, информационно-технологический, медицинский, педагогический, медиа, кадетский и агротехнологический.

Обучение проходит при участии профильных организаций. К проекту привлечены более 30 партнеров, среди которых Всероссийский институт животноводства, опытно-конструкторское бюро «Гидропресс», научно-исследовательское объединение «Луч», Подольский машиностроительный завод, «Сбербанк», Подольский родильный дом, «ЗиО-Здоровье» и «Подольский водоканал».

Программа предпрофессиональных классов включает углубленное изучение профильных предметов, практические занятия, лекции, мастер-классы, экскурсии на предприятия, участие в конференциях и семинарах.

Проект реализуется в рамках областной программы «Предпрофессиональные классы Подмосковья» и помогает школьникам раньше определиться с будущей профессией, получить необходимые знания и познакомиться с особенностями выбранной сферы.