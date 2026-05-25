Выпускной вечер в Сходненской школе искусств прошел в Химках

22 мая в Сходненской детской школе искусств прошел торжественный выпускной вечер. Документы об окончании обучения получили 92 учащихся, из них 16 выпускников окончили школу с отличием.

Праздничная церемония прошла в актовом зале школы. Выпускников поздравили представители муниципальной и федеральной власти, а также педагоги и родители. Лучшие ученики и преподаватели получили награды за достижения в сфере искусства.

Глава городского округа Химки Инна Федотова отметила высокий уровень подготовки учеников и вклад педагогов в развитие творческого образования. По ее словам, школа стабильно показывает высокие результаты на конкурсах разного уровня.

«В этом году школу окончили десятки талантливых ребят, которые прошли большой путь от первых занятий до уверенных выступлений на сцене. Уверен, у них впереди большие достижения», — отметил депутат Государственной думы Денис Кравченко.

Отдельные награды получили педагоги школы. Почетные грамоты вручили преподавателю скрипки Любови Беляевой и хореографу Ирине Кареевой. Благодарственное письмо главы округа получила преподаватель Елена Мурашова.

Представители администрации подчеркнули роль педагогов в достижениях учащихся. По их словам, именно благодаря их работе воспитанники регулярно становятся лауреатами творческих конкурсов.

Сходненская детская школа искусств работает уже 59 лет. В ней обучаются около 1200 детей по 11 направлениям, включая музыку, хореографию и изобразительное искусство. В текущем году воспитанники приняли участие в 130 конкурсах и завоевали 360 наград.