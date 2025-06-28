Выпускной вечер прошел в школе при Губернском колледже в Серпухове

В школе при Губернском колледже прошел выпускной вечер. В этом году 20 выпускников получили аттестаты о среднем (полном) общем образовании, из них пятеро окончили школу с медалями.

Особенно выделились София Кныш и Эрик Шкирандо, которые стали медалистами первой степени и были награждены золотыми медалями «За особые успехи в учебе».

От имени главы муниципалитета Алексея Шимко выпускников поздравила его заместитель Оксана Лебедева.

«Радостно видеть таких красивых выпускников, волнующихся педагогов и таких радостных родителей. Сегодня важный день в судьбе каждого ребенка, каждой семьи, каждого педагога этого уникального учебного заведения. Хочется поблагодарить весь коллектив Александра Ивановича Лысикова. Именно это учебное заведение, с которым мы начинаем череду выпускных вечеров, является одним из самых лучших в Московской области. Особая признательность нашим педагогам — их труд невозможно переоценить. Это работа, когда человек посвящает свою жизнь детям и их будущему», — отметила Лебедева.

С приветственным словом от имени Председателя окружного Совета депутатов Михаила Шульги выступила депутат Ольга Ковшарь.

Директор Губернского колледжа, Народный учитель России и Почетный гражданин Московской области и Серпухова Александр Иванович Лысиков обратился к выпускникам.

«Дорогие родители, я знаю, что ваши дети себе поставили достойные цели, и они их добьются. А каждому из вас, нашему выпускнику, я хочу пожелать, чтобы в предстоящих этапах вашей будущей жизни всегда были только золотые звезды. Правильно сделайте выбор своей будущей профессии, чтобы именно та профессия, которую вы выберете, могла обеспечить вашу будущую семью. Помните своих друзей, своих одноклассников. Эта дружба сохранится на всю жизнь», - сказал Лысиков