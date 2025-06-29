Выпускной вечер прошел в кадетской школе-интернате в Химках

«Здесь, в Кадетском корпусе, вы получили не только знания, но и жизненные ориентиры, которые станут надежной опорой в будущем. Помните об этом, двигайтесь вперед с достоинством, и пусть каждый из вас найдет свое призвание», — отметил председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

В этот день выпускники принимали поздравления от родных, учителей и представителей администрации.

Директор школы Людмила Суслова поблагодарила педагогов за заботу и преданность делу. Она пожелала выпускникам верить в себя и не сворачивать с намеченного пути.

«Школа — не только про знания. Это про умение дружить, преодолевать трудности, верить в лучшее и ценить тех, кто рядом. Пусть у каждого из вас будет яркий и достойный путь», — сказала Людмила Суслова.

Муниципальный депутат Руслан Шаипов отметил, что первый кадетский класс открыли в 2009 году по инициативе главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Сегодня здесь обучаются более 250 ребят, которые получают образование, развивают дисциплину и чувство патриотизма.