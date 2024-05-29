Выпускной в школе искусств имени Верстовского состоялся в Химках

Торжественная линейка прошла в Детской школе искусств имени А. Н. Верстовского в Химках. Выпускников поздравили родители, преподавательский состав и муниципальный депутат Ирина Спирина.

Ирина Спирина совместно с учителями школы вручила грамоты и памятные призы лучшим ученикам.

«Выпускной — это невероятно волнующее и вдохновляющее событие. Поздравляю всех ребят ДШИ имени Верстовского и желаю им яркого и успешного будущего на пути к творческому самовыражению и достижению своих мечтаний» — отметила муниципальный депутат Ирина Спирина.

Напомним, что летняя пора — время приема новых учеников в детские школы искусств на будущий учебный год. Он будет проходить до 15 июня. Дополнительное время дадут с 20 августа до 30 сентября. Запись осуществляется на сайте госуслуг.

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