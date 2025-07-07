Выпускной прошел в социально-экономическом институте в Ленинском округе

Более чем 150 студентам Московского регионального социально-экономического института в Ленинском округе вручили документы об образовании. Там провели торжественную церемонию.

Поздравления от главы Ленинского городского округа Станислава Каторова передал его заместитель Иван Гетман. Вместе с ректором института он вручил выпускникам дипломы.

Это уже 31-й выпуск вуза. В этом году с красными дипломами его закончили 27 студентов.

Всего за время работы здесь подготовили более 10 тысяч специалистов. Это бакалавры по направлениям «Юриспруденция», «Психология», «Дизайн», «Государственное и муниципальное управление», «Экономическая безопасность» и другим.

«Не ограничивайтесь только тем образованием, которое указано у вас в дипломе. Вся ваша жизнь должна стать непрерывным самообразованием, потому что ваш главный актив — это вы сами, а главные ценности — это время, поддержка близких и создание семьи. Верьте в себя, ставьте амбициозные цели и достигайте их!» — сказал Иван Гетман.