Выпускной прошел в школе искусств в Зарайске

Свидетельства об окончании школы искусств получили 70 талантливых детей в Зарайске. Для них организовали торжественную церемонию.

Выпускной прошел в детской школе искусств имени А. С. Голубкиной. В этом году программы в области музыкального, художественного, хореографического и театрального искусства успешно освоили 70 учеников.

В торжественной обстановке им вручили свидетельства об окончании школы. Преподаватели рассказали об успехах выпускников.

Так, воспитанники школы в этом году стали победителями региональных и всероссийских конкурсов. Поддержать ребят с важным в их жизни событием пришли родители и друзья.

Для них музыкальные и хореографические коллективы устроили небольшой концерт. Продемонстрировали то, чему учились все эти годы.