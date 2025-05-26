Выпускной прошел в школе искусств имени Алябьева в Серпухове

В Детской школе искусств имени композитора Александра Алябьева состоялось торжественное вручение свидетельств об окончании общеразвивающей программы. В этом году двадцать выпускников получили документы, подтверждающие их завершение обучения.

После официальной церемонии вручения свидетельств состоялся гала-концерт, в котором юные артисты смогли продемонстрировать все то мастерство, которое они оттачивали на протяжении многих лет обучения. Зрители, среди которых были преподаватели, родители и друзья выпускников, смогли насладиться разнообразием жанров и направлений.

Со сцены звучали произведения классической музыки, народные мелодии и современные композиции. Выпускники демонстрировали игру на различных музыкальных инструментах, вокальные данные, а также представляли танцевальные номера.

Директор школы Владислав Афонин обратился к выпускникам со словами напутствия.

«Вы показали прекрасные результаты, и я искренне горжусь каждым из вас. Желаю вам не останавливаться на достигнутом, верить в свои силы и продолжать двигаться вперед. Пусть ваш творческий путь будет ярким и успешным!», — отметил Владислав Афонин.