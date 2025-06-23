Выпускной прошел в детской школе искусств Красноармейска

Художественное отделение Детской школы искусств является центром развития творческих способностей для подрастающего поколения. В настоящее время в отделении обучаются 273 учащихся, увлеченных миром искусства и стремящихся к самовыражению через живопись, декоративно-прикладное творчество и другие виды изобразительного искусства. Из них 95 детей углубленно изучают предметы по предпрофессиональным направлениям «Живопись» и «Декоративно-прикладное творчество». Еще 22 ученика осваивают общеразвивающую программу «Изобразительное искусство».

В этом году знаменательное событие — получение свидетельств об окончании школы — отметили 48 выпускников. Свидетельства о прохождении дополнительной общеобразовательной программы в области музыкального искусства получили 20 человек. Свидетельства об освоении программы «Живопись» в области изобразительного искусства были вручены 16 выпускникам. Еще 12 выпускников удостоены свидетельства об освоении программы «Изобразительное искусство».