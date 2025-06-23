Детская школа искусств Красноармейска распахнула свои двери для выпускного вечера, посвященного учащимся художественного отделения. Школа «выпустила» сразу три класса юных художников, успешно завершивших курс обучения.
Художественное отделение Детской школы искусств является центром развития творческих способностей для подрастающего поколения. В настоящее время в отделении обучаются 273 учащихся, увлеченных миром искусства и стремящихся к самовыражению через живопись, декоративно-прикладное творчество и другие виды изобразительного искусства. Из них 95 детей углубленно изучают предметы по предпрофессиональным направлениям «Живопись» и «Декоративно-прикладное творчество». Еще 22 ученика осваивают общеразвивающую программу «Изобразительное искусство».
В этом году знаменательное событие — получение свидетельств об окончании школы — отметили 48 выпускников. Свидетельства о прохождении дополнительной общеобразовательной программы в области музыкального искусства получили 20 человек. Свидетельства об освоении программы «Живопись» в области изобразительного искусства были вручены 16 выпускникам. Еще 12 выпускников удостоены свидетельства об освоении программы «Изобразительное искусство».
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Выпускной прошел в детской школе искусств Красноармейска
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