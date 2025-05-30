Выпускной для учеников детской школы искусств прошел в Чехове

Традиционно выпускной начали с вручения дипломов. Свидетельства об окончании дополнительного образования в этом году получили более 200 выпускников музыкального, художественного и хореографического отделений.

После церемонии вручения дипломов прошел концерт, на котором ребята продемонстрировали свои выдающиеся таланты и выразили благодарность педагогам и родителям.

Со значимым событием ребят поздравил начальник отдела по реализации социальной политики и работе с молодежью муниципального округа Чехов Константин Александров. По его словам, кто-то из ребят может стать великим художником, пианистом или скрипачом. Он также пожелал выпускникам продолжать раскрывать талант.

Отметим, что «Чеховская детская школа искусств» уже более 55 лет открывает свои двери для юных талантов из муниципального округа. В ее стенах ребята продолжают развивать свой творческий потенциал.