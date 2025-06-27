Выпускной для одиннадцатиклассников школы № 11 прошел в ДК «Исток» во Фрязине

Торжественный выпускной вечер для одиннадцатиклассников провели во Дворце культуры «Исток» во Фрязине. В новый этап в жизни вступили 76 уже бывших школьников.

Сначала на площади ребята исполнили вальс. Затем для них провели церемонию вручения аттестатов. Важный документ им выдал первый заместитель главы городского округа Фрязино Сергей Горячев.

«Современный мир требует от вас знаний, инициативы и целеустремленности. Под руководством президента Российской Федерации наша страна динамично развивается, укрепляя свои позиции в экономике, науке и технологиях. Именно вам, молодым и талантливым, предстоит продолжать эту работу и вписывать новые страницы в историю России», — сказал Сергей Горячев.

Также напутственные слова школьникам сказал настоятель храма Рождества Христова города Фрязино отец Сергий. Кроме того, он вручил директору школы Тамаре Рябовой бюст Александра Невского — символ мудрости, мужества и верности Отечеству.

Когда официальная часть была завершена, началась развлекательная программа с танцами и песнями.