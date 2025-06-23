Выпускницы из Раменского сдали ЕГЭ по литературе на 100 баллов
Подведены первые итоги Единого государственного экзамена. Сразу семь выпускниц Раменского муниципального округа получили 100 баллов на ЕГЭ по литературе.
Максимальный балл получили выпускницы Виктория Артюхина, представляющая Константиновскую школу, Анастасия Кривова — ученица Раменской гимназии № 2, Мария Рятина из Раменской гимназии № 2, Анастасия Уланова — выпускница Раменской школы № 21, Елизавета Ермакова, представляющая Ново-Харитоновскую школу № 10, Злата Мазурина — ученица школы № 11 поселка Дружба и Дария Чернецкая — выпускница Гжельской школы.
Эксперты в области образования отмечают, что литература традиционно считается одним из самых сложных предметов для сдачи на ЕГЭ, требующим от выпускников не только глубокого знания произведений художественной литературы и теории литературы, но и развитых навыков анализа текста, умения логически мыслить и выражать свои мысли грамотно и аргументированно.