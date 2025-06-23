Выпускницы из Раменского сдали ЕГЭ по литературе на 100 баллов

Максимальный балл получили выпускницы Виктория Артюхина, представляющая Константиновскую школу, Анастасия Кривова — ученица Раменской гимназии № 2, Мария Рятина из Раменской гимназии № 2, Анастасия Уланова — выпускница Раменской школы № 21, Елизавета Ермакова, представляющая Ново-Харитоновскую школу № 10, Злата Мазурина — ученица школы № 11 поселка Дружба и Дария Чернецкая — выпускница Гжельской школы.

Эксперты в области образования отмечают, что литература традиционно считается одним из самых сложных предметов для сдачи на ЕГЭ, требующим от выпускников не только глубокого знания произведений художественной литературы и теории литературы, но и развитых навыков анализа текста, умения логически мыслить и выражать свои мысли грамотно и аргументированно.