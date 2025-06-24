Выпускница лицея во Фрязине набрала 200 баллов на ЕГЭ

Высокий результат показала на Едином государственном лицее ученица фрязинского лицея Ольга Емельяненко. Выпускница набрала высшие баллы сразу на двух экзаменах.

Ольга Емельяненко продемонстрировала блестящие знания по двум предметам — русскому языку и физике. С каждым испытанием она справилась на 100 баллов.

Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев поздравил девушку с этим выдающимся результатом. «Ольга — яркий пример целеустремленности, трудолюбия и разносторонних талантов. Желаю ей дальнейших успехов, реализации всех намеченных планов и достижения самых высоких целей!» — сказал руководитель муниципалитета.

Дмитрий Воробьев также выразил благодарность педагогам лицея — учителю русского языка и литературы Ирине Волоковской и преподавателю физики Наталье Лазаревой. Он отметил их профессионализм, преданность своему делу и неоценимый вклад в успехи учеников.