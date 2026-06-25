Выпускница лицея в Красногорске получила по сто баллов на ЕГЭ по русскому и литературе

Анастасия Подгорная из лицея № 4 в Красногорске набрала максимальные баллы на экзаменах по русскому языку и литературе. Когда девушка увидела результаты, она сначала не поверила своим глазам и несколько раз обновила страницу.

По словам Анастасии, на экзамене она старалась решать задания строго по порядку, но сложные или сомнительные пропускала, чтобы вернуться к ним позже. На литературе она вдруг забыла фамилии чеховских героев и была готова потерять шесть баллов, но внезапно вспомнила. Этот момент она называет особенно приятным.

Светлана Александровна Глаголева, учитель литературы, по мнению Насти, один из самых талантливых педагогов в городе. Она готовила учеников ко всем предметам сразу, показывая, что литература не существует отдельно от других наук.

Чтобы справиться с волнением, Анастасия оставила в своей жизни музыку. Она поет в кавер-группе «Не мое», и это не просто труд, а общение с друзьями и выражение чувств. Девушка окончила музыкальную школу.

Анастасия выбрала профессию филолога, несмотря на то что в ее семье все склонялись к точным наукам или психологии. Ее интерес к литературе зародился после прочтения книги о студентах-филологах в Америке в восьмом классе. Она поняла, что заниматься литературой можно всю жизнь, а профессии в этой области разнообразны: от переводчика до журналиста.