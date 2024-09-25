Выпускница лицея в Истре победила на всероссийской олимпиаде по астрономии

Татьяна Мигаль из Истры стала победительницей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по астрономии. Интеллектуальное соревнование проходило в «Сириусе» с 15 по 22 сентября.

В олимпиаде состязались более 100 школьников из 20 стран мира. Участникам необходимо было пройти четыре тура: теоретический, практический, наблюдательный и тестовый.

Всего сборная России привезла шесть золотых медалей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье в этом году — свыше 1,085 миллиона ребят сели за парты, из них 115 тысяч — первоклассники.

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