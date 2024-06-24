Выпускница из Воскресенска набрала по 100 баллов на ЕГЭ по двум предметам

Выпускница школы «Наши традиции» Воскресенска Кира Афанасьева сдала на 100 баллов сразу два предмета единого государственного экзамена. К этому результату она шла не один год.

Максимальный балл выпускница получила по русскому языку и литературе. Результат по английскому языку будет известен позже.

«Я упорно трудилась несколько лет над этим результатом. Это была мечта, которая переросла в цель. Я занималась и самостоятельно, и с репетиторами. Бывало, по несколько часов я сидела над сборниками и решала разные варианты заданий», — пояснила выпускница школы «Наши традиции» Кира Афанасьева.

Кира — не первый стобалльник на ЕГЭ в Воскресенске.

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