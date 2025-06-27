Выпускница из Серпухова сдала ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

Выпускница психолого-педагогического класса гимназии Протвино Варвара Печникова достигла максимального результата — 100 баллов по русскому языку. В подготовке ей помогала преподаватель Елена Мефодиевна Усачаева.

Варвара является победительницей Всероссийской олимпиады школьников по литературе и искусству, призером по русскому языку, а также одержала победу на научно-практической конференции «Молодежь и инноватика» в секции «Педагогика и психология».

«Девушка планирует поступать в МГУ имени М. В. Ломоносова на факультет прикладной филологии. Новых побед и успехов во взрослой жизни!» — поздравил глава городского округа Алексей Шимко.

Отметим, что в этом году 14 выпускников из нашего региона продемонстрировали высочайшие результаты на экзаменах. Эти успехи — результат усердной работы самих ребят и высокого уровня профессионализма их учителей.