Выпускница из Серпухова сдала ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

Выпускница психолого-педагогического класса гимназии Протвино Варвара Печникова достигла максимального результата — 100 баллов по русскому языку. В подготовке ей помогала преподаватель Елена Мефодиевна Усачаева.
Варвара является победительницей Всероссийской олимпиады школьников по литературе и искусству, призером по русскому языку, а также одержала победу на научно-практической конференции «Молодежь и инноватика» в секции «Педагогика и психология».
«Девушка планирует поступать в МГУ имени М. В. Ломоносова на факультет прикладной филологии. Новых побед и успехов во взрослой жизни!» — поздравил глава городского округа Алексей Шимко.
Отметим, что в этом году 14 выпускников из нашего региона продемонстрировали высочайшие результаты на экзаменах. Эти успехи — результат усердной работы самих ребят и высокого уровня профессионализма их учителей.
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