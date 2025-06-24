Выпускница из Чехова получила высший балл на ЕГЭ по информатике

В этом году Единый государственный экзамен по информатике одиннадцатиклассники сдавали 10 и 11 июня. 100 баллов получила выпускница седьмой гимназии города Чехова Людмила Данилова.

«Выпускница гимназии № 7 Людмила Данилова показала лучшее знание предмета и получила 100 баллов! Поздравляю Людмилу с блестящим результатом и желаю дальнейших успехов при поступлении в высшие учебные заведения», — поздравил девушку в своих социальных сетях руководитель муниципального округа Чехов Михаил Собакин.

Ранее высокими достижениями порадовала ученица десятой школы Екатерина Лихоконь, которая сдавала экзамен по физике. В число тех, кто получил максимальный балл по литературе, вошли Таисия Пивовар из седьмой гимназии, Мария Шамарина из второй гимназии, а также Яна Олейниченко и Валерия Есина из школы № 10. По химии заработали 100 баллов Егор Сергеев и Мария Смирнова из гимназии № 2.