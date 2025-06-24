Выпускница из Чехова получила высший балл на ЕГЭ по информатике

В этом году Единый государственный экзамен по информатике одиннадцатиклассники сдавали 10 и 11 июня. 100 баллов получила выпускница седьмой гимназии города Чехова Людмила Данилова.
«Выпускница гимназии № 7 Людмила Данилова показала лучшее знание предмета и получила 100 баллов! Поздравляю Людмилу с блестящим результатом и желаю дальнейших успехов при поступлении в высшие учебные заведения», — поздравил девушку в своих социальных сетях руководитель муниципального округа Чехов Михаил Собакин.
Ранее высокими достижениями порадовала ученица десятой школы Екатерина Лихоконь, которая сдавала экзамен по физике. В число тех, кто получил максимальный балл по литературе, вошли Таисия Пивовар из седьмой гимназии, Мария Шамарина из второй гимназии, а также Яна Олейниченко и Валерия Есина из школы № 10. По химии заработали 100 баллов Егор Сергеев и Мария Смирнова из гимназии № 2.
Благоустройство двора дома для переселенцев скоро завершится в Старой Купавне
Презентация книги «От блокадницы потомкам» прошла в Павловском Посаде
Белорусские инвесторы реализуют шесть проектов в Подмосковье к 2027 году
Еще один иранский ученый-ядерщик погиб вместе с семьей при ракетном ударе ЦАХАЛ
Подземный пешеходный переход построят у станции Быково в Раменском к 2026 году
Юнармейцы из Чехова примут участие в военно-патриотическом сборе
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте