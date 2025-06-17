Выпускница из Богородского округа получила 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку

Школьники Подмосковья продемонстрировали выдающиеся результаты на экзамене по русскому языку. В частности, ученица из Богородского округа Анастасия Теймурова отметилась идеальным результатом.

Экзамен состоялся 30 мая, и Анастасия, обучающаяся в Центре образования № 2 имени Короленко, получила заветные 100 баллов. Подготовка к экзамену прошла под руководством Виктории Обсковой, педагога по русскому языку и литературе.

Высокие результаты экзаменов по математике, литературе и химии подтверждают качественную работу образовательных учреждений и целеустремленность учащихся. Школьники из Богородского округа серьезно относятся к подготовке к итоговым испытаниям, активно используют различные ресурсы и методы обучения для достижения максимальных результатов.

На уровне всего Подмосковья 87 выпускников получили 100 баллов по русскому языку. Более 36 тысяч одиннадцатиклассников прошли испытания по этому предмету, что также указывает на высокий уровень подготовки и мотивации среди молодежи региона.