Выпускница из Балашихи набрала 300 баллов на ЕГЭ и поступила на бюджет

В этом году 57 выпускников Балашихи получили 100 баллов по одному или нескольким предметам ЕГЭ. Пятеро школьников стали стобалльниками сразу по двум дисциплинам, а одна выпускница набрала максимальные 300 баллов и вошла в число четырех лучших результатов в Московской области.

Развитие системы образования остается одним из приоритетных направлений Народной программы «Единой России». За последние пять лет в Подмосковье обновили около 500 образовательных учреждений, в том числе семь школ и четыре детских сада в Балашихе. Еще в четырех учебных заведениях округа ремонт продолжается.

«Развитие системы образования — это важное направление. За счет средств муниципального и регионального бюджетов за последние пять лет в Балашихе построено 11 новых школ и 19 детских садов», — рассказал глава Балашихи и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров.

Строительство новых объектов позволило существенно сократить вторую смену и полностью ликвидировать очередь в детские сады в 23 микрорайонах округа. Для педагогов в регионе также действуют меры поддержки, в том числе компенсация расходов на наем жилья.

«Для иногородних, у кого нет квартиры, предусмотрены денежные выплаты. Благодаря поддержке города и государства три года назад у нас был построен новый стадион, на котором могут заниматься не только наши дети, но и жители микрорайона. Два года назад был проведен капитальный ремонт крыши, что тоже улучшило наши условия», — рассказала директор школы № 3 Татьяна Коломийчук.

Результаты ЕГЭ остаются одним из показателей эффективности образовательной системы. Поддержку получают не только выпускники, показавшие высокие результаты, но и педагоги, подготовившие стобалльников.

Школьники, набравшие 100 баллов по двум и более предметам, получают губернаторскую выплату в размере 100 тысяч рублей. Их педагоги получают по 150 тысяч рублей. Кроме того, по решению главы округа учителям, подготовившим одного стобалльника, дополнительно выплачивают по 50 тысяч рублей.

Одной из главных героинь этого года стала выпускница Анастасия Леденкова. Она набрала 300 баллов по трем предметам и этим летом поступила на бюджетное место в Российский университет дружбы народов на факультет искусственного интеллекта.

«Вуз предоставляет возможности практики в ведущих компаниях страны и стажировки за границей. Это новое, интересное и современное направление, которое, думаю, еще долго будет актуальным», — рассказала Анастасия Леденкова.

Высокий результат по русскому языку стал итогом многолетней работы Анастасии и ее учителя Елены Калиниченко. Несмотря на математический склад ума, школьница с пятого класса интересовалась гуманитарными дисциплинами. С седьмого класса она посещала курсы подготовки к олимпиадам по литературе и неоднократно становилась призером региональных соревнований.

В 10–11 классах началась целенаправленная подготовка к ЕГЭ. По словам педагога, высокий результат стал возможен благодаря системной работе, настойчивости выпускницы и многолетней подготовке.

«За подготовку двух и более стобалльников педагоги получают выплату 150 тысяч рублей. Я уже дважды получала такую поддержку. Очень приятно, когда твой труд ценят», — отметила учитель русского языка школы № 3 Елена Калиниченко.

В этом году также отмечен рост средних баллов по естественно-научным и техническим предметам. По гуманитарным дисциплинам средний балл на протяжении пяти лет остается стабильным.

Развитию системы подготовки специалистов способствует и федеральная программа «Профессионалитет». За последние три года в столичном регионе создано 17 образовательных кластеров.