Церемония награждения победителей VIII сезона Всероссийской студенческой олимпиады «Я — профессионал» прошла 15 июля в Москве. Среди золотых медалистов оказалась выпускница биолого-химического факультета ГГТУ Полина Рыжакова из Орехова-Зуева. Об этом сообщили в подмосковном Минобразования.

Всего за победу в конкурсе боролись 185 тысяч студентов. Они соревновались в различных направлениях — от естественных и гуманитарных наук до медицины, технологий и искусства.

Лучшим участникам вручили дипломы и предоставили им право поступить в магистратуру на льготных условиях. Также победителей и призеров наградили денежными призами от 100 до 300 тысяч рублей и пригласили их на стажировки в крупные российские компании.

В Минобразования МО отметили победу Полины Рыжаковой и подчеркнули, что ее достижение подтверждает талант и умения подмосковных студентов.