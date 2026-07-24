Выпускников наградили за высокие результаты ЕГЭ в Коломне
В администрации городского округа чествовали выпускников, которые получили максимальные результаты на Едином государственном экзамене. В этом году 24 школьника смогли достичь высшей оценки, двое из них добились такого результата дважды, а выпускница гимназии № 2 «Квантор» Диана Богачева набрала максимальные 300 баллов.
Благодаря таким высоким достижениям выпускников Коломна вошла в тройку лучших муниципалитетов Московской области.
«Уверен, что каждый из вас уже определился с высшим образовательным учреждением. Нисколько не сомневаюсь, что вы в них поступите. Но нам хочется надеяться, что после того, как вы закончите профильное образование, получите свою профессию, вы вернетесь в свой родной край, и мы вместе будем делать все для того, чтобы жизнь на нашей территории была комфортной, удобной и безопасной. От всего сердца поздравляю вас с этим достижением, так держать и только вперед», — обратился к выпускникам глава округа Александр Гречищев.
Особые слова благодарности в этот день звучали в адрес педагогов. Именно они на протяжении многих лет помогают школьникам раскрывать способности, готовят к олимпиадам и экзаменам, поддерживают в самые волнительные моменты. В этом году среди таких педагогов особенно выделяется учитель химии школы № 14 Елена Мартынова. Сразу четыре ее ученицы получили на экзамене максимальные 100 баллов.
«В первую очередь, конечно, я испытываю невероятную гордость за результаты моих учеников. Но, наверное, главное чувство — это благодарность моим детям, которые ежегодно укрепляют мою веру в то, что я не зря выбрала профессию учителя», — поделилась Елена Мартынова.
Для нынешних выпускников школьный этап уже позади. Впереди — новые высоты и успехи. А для тех, кому только предстоит сдавать ЕГЭ, результаты этого года стали еще одним подтверждением того, что упорный труд, поддержка наставников и стремление к знаниям действительно приводят к самым высоким достижениям. Оценивают такую работу педагогов и учеников и на региональном уровне: в Подмосковье для учителей, подготовивших двух и более стобалльников, предусмотрено денежное поощрение. Вознаграждение за свой труд получают и школьники, которые набрали 100 баллов по двум и более предметам.