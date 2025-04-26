Выпускники в Волоколамске поучаствовали в патриотической акции ко Дню Победы
В Волоколамске прошла всероссийская патриотическая акция «100 баллов для Победы». Выпускники школ почтили память защитников Отечества у разъезда Дубосеково на мемориале «Героев-панфиловцев».
Акцию организовала Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Московской области.
«Подвиг наших защитников Волоколамска дал возможность ребятам соприкоснуться с историей», — добавила заместитель главы Волоколамского округа Марина Марнова.
Более 100 школьников побывали на мемориале «Героев-панфиловцев». Они возложили цветы в память о героях Великой Отечественной войны. Перед ними выступили представители местной власти и бывшие выпускники, которые уже сдали ЕГЭ на отлично.
«Нынешним выпускникам я бы посоветовал совмещать разные возможности и способы для подготовки к ЕГЭ, то есть не зацикливаться на чем-то одном, а стараться расширять эти варианты. Огромную роль в этом играет решение тестов», — добавил студент Юридического факультета МГУ Кирилл Данилов.
Особое внимание уделили рассказам тех, кто сумел преодолеть страх и сдать Единый государственный экзамен на максимальное количество баллов. Они рассказали старшеклассникам про эффективные методы подготовки.