Выпускники в Серпухове сдали первые государственные экзамены

В городском округе Серпухов начался ответственный этап для старшеклассников — сдача Единого государственного экзамена. На сегодняшний день 278 учеников уже прошли испытания по истории, химии и литературе на 56 экзаменационных площадках муниципалитета.

В этом году в процедуре проведения ЕГЭ введено важное новшество — родительский контроль. Общественные наблюдатели, в числе которых родители школьников, внимательно следят за строгим соблюдением всех правил экзаменационного процесса, обеспечивая его прозрачность и честность.

«Важно, чтобы процесс проверки школьников на запрещенные на экзаменах предметы проходил не только честно, но и комфортно для детей. А наша главная задача как взрослых — создать условия, позволяющие школьникам сосредоточиться на своих знаниях и успешно преодолеть этот важный этап в их жизни», — прокомментировал временно исполняющий полномочия главы городского округа Серпухов Алексей Шимко.