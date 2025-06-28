Выпускники в Ленинском округе получили 12 максимальных результатов по итогам ЕГЭ

В Ленинском городском округе еще двое выпускников набрали максимальные 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку. Это Павел Бакшинский из Видновской школы № 7 и Екатерина Камодина из школы № 11 города Видное. Таким образом, по итогам экзаменов в округе 11 школьников получили в сумме 12 стобалльных результатов.

В школе № 7 отметили, что Павел — разносторонне талантливый ученик, отлично знающий русский язык, историю, математику и информатику (по последней он набрал 98 баллов). Он не раз занимал призовые места на олимпиадах и мечтает поступить в Высшую школу экономики, чтобы связать свою карьеру с IT-сферой. Подготовкой к экзамену по русскому языку занималась учитель Лариса Свинаренко.

Екатерина Камодина, выпускница школы № 11, проявила любовь и способности к русскому языку и литературе задолго до ЕГЭ. Она стала призером межрегионального писательского конкурса и регионального этапа Всероссийской олимпиады по русскому языку. Катя заканчивает школу с «золотой» медалью и планирует продолжить обучение по направлению дизайна.

Всего в этом году 11 выпускников Ленинского округа получили 12 максимальных результатов на ЕГЭ. Глава муниципалитета Станислав Каторов поздравил ребят с успешным завершением школы.

Напомним, что общегородской выпускной вечер пройдет 28 июня. В этом году школы округа заканчивают 1155 человек, из них 164 — с медалями «За особые успехи в учебе».