Выпускники в Химках сдали первые государственные экзамены

Единые государственные экзамены стартовали в Химках. Пройти итоговую аттестацию в этом году предстоит около пяти тысячам выпускникам округа.

Учащиеся девятых классов уже преодолели основной государственный экзамен по иностранным языкам. Этот предмет школьники сдавали в два дня 21 и 22 мая. Помимо этого, на этой неделе одинадцатиклассникам предстоит решить контрольно-измерительные материалы по истории, литературе и химии. Экзамен пройдет 23 мая.

Основной этап сдачи продлится до 16 июня.

Пройти итоговую аттестацию по русскому языку и математике достаточно, чтобы получить аттестат о среднем общем образовании, а для поступления в высшие учебные заведения школьникам еще необходимо сдать предметы по выбору. Наиболее популярными дисциплинами в этом году стали профильная математика и обществознание.

Отметим, что в Химках организованы 15 пунктов для проведения экзаменов для девятиклассников и шесть — для учащихся 11 классов. Все они оборудованы системами видеофиксации и металлодетекторами. Сотрудники полиции и медработники будут дежурить в каждом образовательном учреждении.