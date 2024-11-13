Выпускники центра по подготовке локомотивных бригад подписали договоры с МЖД

Выпускники Пресненского подразделения Московского учебного центра повышения квалификации получили свидетельства об окончании обучения. Впервые сразу после выпуска 18 помощников машиниста подписали договор с предприятиями Московской железной дороги.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, освоить новую профессию в подразделениях Московского учебного центра повышения квалификации может любой желающий независимо от возраста, образования и опыта работы. Главный критерий — не иметь медицинских противопоказаний.

Пройти обучение можно как в очном формате, так и удаленно. Во время обучения студенты получают стипендии, а также им предоставляют места в общежитии.

Пресненское подразделение МУЦПК планирует выпустить еще 58 помощников машиниста до конца года.