Выпускники смогут получить целевое направление на обучение по железнодорожным специальностям

В этом году Московская железная дорога предоставит 481 квоту для выпускников школ, желающих получить образование по железнодорожным специальностям. Из них 420 квот выделено для среднего профессионального образования, а 61 — для высшего. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Также 43 соглашения смогут подписать те, кто уже является студентами вузов.

Среди востребованных специальностей на столичной магистрали — «Эксплуатация железных дорог», «Подвижной состав железных дорог», «Система обеспечения движения поездов», «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей» и другие.

Целевое направление доступно при поступлении в выбранные отраслевые учебные заведения или муниципальные колледжи, где действуют соответствующие программы.

После заключения договора о целевом обучении с ОАО «РЖД» студенты получают именную стипендию от компании, возможность выиграть гранты, участвовать в корпоративных молодежных проектах работодателя и проходить оплачиваемую практику на предприятиях ОАО «РЖД».

Выпускники, окончившие обучение, получают гарантированное трудоустройство с конкурентной зарплатой, которая индексируется два раза в год, и статус «молодого специалиста», который дает дополнительную поддержку от компании.

Подать документы на целевое обучение по среднему профессиональному образованию можно с 17 июня, по высшему – с 20 июня. Заявку можно оформить через портал «Госуслуги», по почте или лично через приемную комиссию учебного заведения.

Источник: «Московская железная дорога».