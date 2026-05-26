Выпускники Школы креативных индустрий в Орехово-Зуеве показали свои проекты

В городе Орехово-Зуево выпускники Школы креативных индустрий продемонстрировали результаты двухлетнего обучения. Среди представленных проектов — разработка фирменного стиля для компании «Газпром» с изображением сокола как символа скорости и технологичности, созданная Анастасией Стрельцовой.

Екатерина Шкуратова презентовала игру «Злая библиотека», где игроки рискуют быть виртуально съеденными злой книгой, но могут использовать защитные карты с персонажами. Фаддей Степанцов разработал логотип для киностудии «Большой пионер», а Григорий Родин представил проект лавочек для парка Дружбы русского и корейского народов в Тюмени.

В студии электронной музыки ученики создали музыкальный трек для анимационного фильма выпускницы художественного отделения, а также музыку для спектакля «Конек-Горбунок», включающую оригинальные обработки русских народных песен. Они написали гимн выпускников и музыкальный путеводитель по городу.

Школа креативных индустрий в Орехово-Зуеве стала первой в Подмосковье и работает по федеральной программе «Придумано в России». Ребята в возрасте от 12 до 18 лет обучаются в студиях дизайна, электронной музыки и звукорежиссуры. Руководитель студии музыки Павел Мелехов отметил идеальные условия для творчества. За два года ученики получили около сотни дипломов различных конкурсов. Занятия в школе бесплатны для прошедших собеседование и поступление можно оформить на портале госуслуг.