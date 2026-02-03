Выпускники РГСУ в Павловском Посаде защитили дипломные работы

Защита выпускных квалификационных работ по профилю «Управление проектами» состоялась в филиале Российского государственного социального университета. Для выпускников этот день знаменует завершение обучения и начало профессиональной карьеры.

Сергей Балашов обратился к студентам с напутственным словом и пожелал им успехов. Он отметил, что приобретенные за годы учебы знания и опыт станут прочной основой для будущих достижений и новых профессиональных побед.

Филиал университета работает в Павловском Посаде с 1999 года. За четверть века здесь подготовили более 4000 квалифицированных специалистов. В 2023 году учебное заведение расширилось, открыв колледж для получения среднего профессионального образования.

Сегодня в филиале обучается 373 студента. 238 человек осваивают программы высшего образования, еще 135 учатся в колледже. Университет готовит кадры по пяти ключевым направлениям: государственное и муниципальное управление, юриспруденция, экономика, менеджмент и социальная работа. Обучение доступно в заочной и очно-заочной формах.