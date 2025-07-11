Выпускники получили свидетельства об окончании профкурсов в Павловском Посаде
Церемония вручения свидетельств об окончании профессиональных курсов выпускникам «Первого Лицея» прошла в Павловском Посаде. Важный документ ребятам торжественно передал заместитель главы округа Александр Кулаков.
Мероприятие прошло в парке «Дубрава». Свидетельства получили 80 выпускников.
«Первый Лицей» получил лицензию на профобразование в 2023 году. В 2024-2025 учебном году здесь можно было обучиться на визажиста, повара, фотографа, оператора электронно-вычислительных машин, а также секретаря-администратора с углубленной подготовкой в области судебного документооборота.
«Совсем скоро Первый Лицей расширит свое образовательное пространство — в следующем году обучение начнется и в Электрогорске, чтобы дать еще большему количеству школьников возможность получить важные знания и навыки», — отметил глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.