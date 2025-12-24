Выпускники Одинцовского филиала МГИМО поздравили филиал с юбилеем

Одинцовский филиал Московского государственного института международных отношений отмечает свой первый юбилей. Выпускник вуза приехал поздравить студентов и педагогов с праздником.

Выпускник Одинцовского филиала Данила Сидяков и сегодня поддерживает тесную связь с альма-матер. Здесь он уже прошел ступени бакалавриата и магистратуры, а сейчас продолжает обучение в аспирантуре и помогает студентам во внеучебной деятельности.

В статусе бывшего председателя Инновационного клуба Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО он участвует в заседаниях, в разработке стратегического планирования и совместных проектов.

«Программа постоянно совершенствуется, чтобы мы могли предложить нашим студентам — как нынешним, так и будущим — все самое актуальное и востребованное. У меня здесь была настоящая жизнь на протяжении шести лет обучения», — рассказал выпускник Данила Сидяков.

Он пожелал ребятам успехов в учебе и новых свершений.