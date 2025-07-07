Выпускники Ногинского колледжа получили дипломы

Большой поток студентов Ногинского колледжа отправился во взрослую жизнь. В рамках реализации проекта «Моя карьера с Единой Россией» в церемонии вручения дипломов приняла участие депутат муниципального совета Ольга Попова.

Учебные программы, которые постигали ребята, включая практику и стажировки, помогут студентам применять знания в реальных условиях. Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам Ногинского колледжа стала важным событием не только для самих молодых людей, но и для всего Богородского округа.

«От всей души поздравляю вас с этим знаменательным днем. Вы завершили важный этап и теперь готовы применять свои знания на практике. Ваши умения и профессионализм очень нужны нашему округу! Желаю молодым специалистам успешного старта в профессии, карьерного роста и уверенности в своих силах», — отметила Ольга Попова.

Проект «Моя карьера с Единой Россией» направлен на поддержку молодых специалистов, помощь в трудоустройстве и развитие профессионального потенциала. В Богородском округе уделяется большое внимание образованию и трудоустройству молодежи, а подобные инициативы помогают выпускникам уверенно начинать свой профессиональный путь. Впереди у дипломированных специалистов — новые возможности, и благодаря таким проектам их будущее становится еще более перспективным.