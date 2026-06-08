Выпускники Московской области сдали ЕГЭ по математике

8 июня выпускники 11-х классов Московской области сдавали Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по математике. Как сообщили в пресс-службе регионального Министерства образования, общее число участников экзамена составило более 39 тысяч человек. Из них 17,2 тысячи выбрали базовый уровень, а 21,8 тысячи — профильный.

Экзамен прошел в 272 пунктах проведения экзаменов (ППЭ). В организации были задействованы более 700 общественных наблюдателей, а также почти 700 онлайн-наблюдателей следили за ходом экзамена.

Продолжительность экзамена составила 3 часа для базового уровня и 3 часа 55 минут для профильного уровня. Экзаменационная работа по математике базового уровня включала 21 задание с кратким ответом. Экзамен по математике профильного уровня состоял из двух частей: первая часть содержала 12 заданий с кратким ответом, вторая — 7 заданий с развернутым ответом.

Участники смогут ознакомиться со своими результатами не позднее 22 июня. Те, кто пропустил экзамен по уважительной причине, смогут сдать его в резервный день — 23 июня. Для выпускников, не удовлетворенных полученным результатом, предусмотрена возможность однократной пересдачи 9 июля.

Следующий экзамен основного периода ЕГЭ состоится 11 июня. В этот день одиннадцатиклассники будут сдавать обществознание и физику.