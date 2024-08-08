Выпускники медкласса из Лобни поступили в вузы по целевому направлению

Выпускники химико-биологического класса средней школы № 9 городского округа Лобня с успехом поступили в ведущие высшие учебные заведения страны. В прошлом году в ней открыли медицинские классы в рамках программы профильного обучения.

Выпускники Данила Малышев, Дарья Австриевских, Егор Юрлов, Мария Кузнецова, Мария Литвинова, Отабек Ибрагимов, Мусабек Агасалимов, Кира Джумагалиева и Рафаэль Геворгян теперь будут учиться в таких учреждениях, как Саратовский государственный медицинский университет Разумовского, «Петровский государственный университет», университет «Росбиотех» и на факультете психологии Московского института юриспруденции.

Основная цель этой инициативы — привлечь будущих выпускников к поступлению в высшие медицинские учебные заведения по целевому направлению. В подготовке школьников активно участвуют специалисты Лобненской больницы, что позволяет ребятам получить практические знания и навыки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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