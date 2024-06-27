Выпускники колледжа «Подмосковье» в Солнечногорске получили дипломы

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Торжественное вручение дипломов выпускникам колледжа «Подмосковье» состоялось в центре народного творчества и досуга «Лепсе» в Солнечногорске. В этом году документ о среднем специальном образовании получили 206 специалистов.

Представители администрации Солнечногорска и директор колледжа Антонина Юдина поздравили выпускников и вручили дипломы с отличием по специальностям «Сестринское дело», «Поварское и кондитерское дело», «Гостиничное дело», «Пекарь».

«Поздравляю вас с одним из самых знаменательных событий в вашей жизни — окончанием колледжа и получением диплома. Желаю достижения поставленных целей и реализации всех ваших планов. Пусть ваш труд будет вознагражден признанием и уважением со стороны коллег и общества», — сказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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Студенты колледжа «Подмосковье» подготовили для выпускников, родителей и преподавателей хореографические номера. А педагоги записали для выпускников видеопоздравление.

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