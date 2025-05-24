Выпускники гимназии в Подольске посадили сирень на школьном участке

Выпускники гимназии имени Подольских курсантов посадили белую сирень в честь праздника последнего звонка. Три класса, завершающих обучение, высадили во дворе учебного заведения три куста белой сирени.

Эта традиция символизирует преемственность поколений и сохраняет память о школьных годах, которую выпускники бережно хранят на протяжении долгого времени.

«Это очень красиво и трогательно. А когда выпускники приходят в школу через год, пять, десять лет, всегда проверяют, как растет их сирень», — сказала директор гимназии Натальи Квашенникова.

Праздничная программа включала концерт, песочное шоу, напутственные слова от первых учителей, душевное выступление родителей и, конечно, традиционный школьный вальс.

В этом году гимназию имени Подольских курсантов окончили 75 учеников. Среди них — победитель заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников Вадим Коновалов. Также в числе выпускников — 15 победителей и призеров регионального этапа олимпиад, призеры всероссийского конкурса научно-исследовательских работ, мастера спорта и обладатели золотых и серебряных значков ГТО.