Выпускники Дмитровской школы искусств поступили в институт культуры в Санкт-Петербурге

Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

Выпускники Дмитровской детской школы искусств успешно поступили в средне-специальные и высшие учебные заведения, в том числе в Санкт-Петербургский государственный институт культуры.

Анатолий Сладков будет учиться в Академическом музыкальном училище при Московской консерватории имени Петра Ильича Чайковского. Он освоит «Теорию музыки» под руководством заслуженного работника культуры Московской области Анны Южаковой. Анастасия Додина выбрала «Сольное народное пение» в училище имени Гнесиных. Елена Хватаева поступила в Московский губернский колледж искусств на специальность «Хореографическое искусство». Дарья Романова научится хоровому дирижированию в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете, а Виктор Замалеев освоит «Музыкальное звукооператорское мастерство» в Московском областном колледже имени Сергея Сергеевича Прокофьева.

Несколько выпускников успешно поступили в высшие учебные заведения. Среди них Софья Буянова, которая будет учиться в Санкт-Петербургском государственном институте культуры на факультете «Музыкального искусства эстрады».

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dpa

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