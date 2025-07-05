Выпускники Дмитровского института непрерывного образования защитили дипломы

В стенах Дмитровского института непрерывного образования состоялась защита выпускных квалификационных работ студентов бакалавриата по направлению «Государственное и муниципальное управление». Это важный этап подготовки специалистов, которые в будущем будут работать в органах государственной власти и местного самоуправления.

Экспертная комиссия традиционно отметила высокий уровень подготовки выпускников. Дипломные проекты отличались глубоким анализом действующего законодательства, внимательной проработкой социально-экономических аспектов и обоснованием рационального использования бюджетных средств. Студенты продемонстрировали уверенные профессиональные навыки в сфере государственного управления.

Практическая направленность исследований стала ключевым достоинством представленных работ. Молодые специалисты разработали управленческие решения и программы развития для различных отраслей — социальной сферы, экономики и жилищно-коммунального хозяйства. Особое внимание уделялось вопросам совершенствования бюджетных процессов и повышения эффективности работы государственных органов.

Члены экзаменационной комиссии, включая вице-президента Союза Дмитровской межрайонной торгово-промышленной палаты Дениса Успехова, высоко оценили актуальность и глубину рассмотренных тем: государственное регулирование, муниципальное управление, публичные финансы, оценка эффективности государственных программ и проектный менеджмент в госсекторе.

Полученные знания и навыки помогут выпускникам успешно реализоваться в профессиональной деятельности на благо региона.

«Успешная защита дипломных работ стала ярким подтверждением эффективности образовательной программы ДИНО и высокого уровня подготовки кадрового резерва для государственной службы. Знания в области государственного и муниципального управления, полученные студентами, помогут им внести существенный вклад в развитие родного края. Администрации округа нужны такие специалисты. Будем рады работать в одной команде на благо всех жителей нашего округа», — прокомментировал временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.