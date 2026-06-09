Девятиклассники написали ОГЭ по русскому языку

Девятые классы написали основной государственный экзамен (ОГЭ) по русскому языку 9 июня. В сдаче экзамена приняли участие более 100 тысяч девятиклассников, как сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Экзамен прошел в 598 пунктах проведения, организованных на базе школ региона. В обеспечении проведения ОГЭ было задействовано более 34 тысяч специалистов. За ходом процедуры следили 1 273 общественных наблюдателя, включая тех, кто подключился к системе дистанционного мониторинга.

Экзаменационная работа состояла из трех частей и включала 13 заданий. Выпускникам нужно было выполнить тестовую часть, написать изложение и сочинение. На экзамене можно было пользоваться орфографическими словарями, которые предоставляли организаторы. На выполнение работы отводилось 235 минут.

Для школьников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) была предусмотрена возможность прохождения экзамена в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ). На участие в ГВЭ по русскому языку было зарегистрировано 1 665 участников. Для них предусмотрено увеличение продолжительности экзаменов на 1,5 часа.

Результаты экзамена будут опубликованы не позднее 23 июня. Пересдать экзамен можно будет 2 июля.

Напомним, что в 2026 году Московская область впервые участвует в федеральном эксперименте по расширению доступности среднего профессионального образования. Более 33 тысяч выпускников прошли итоговую аттестацию только по двум основным предметам — русскому языку и математике.

Следующие экзамены по обществознанию, географии, информатике (КОГЭ), биологии, литературе, химии и физике состоятся 16 июня.