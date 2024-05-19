Выпускникам в Наро-Фоминске вручили свидетельства о профессии | 360°

Подмосковье 19 мая 2024, 21:54 Выпускникам в Наро-Фоминске вручили свидетельства о профессии Телеканал «360»

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В Наро-Фоминске выпускникам девятых классов вручили свидетельства о профессии. Оно предоставляет право работать по определенной специальности.

Обычно его выдают после завершения обучения в специализированном учебном заведении или после окончания курсов.

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Выпускники освоили основы профессий на двухлетних курсах без отрыва от учебы в своих школах благодаря проекту «Путевка в жизнь: получение профессии вместе с аттестатом».

Его ввели в Подмосковье шесть лет назад и за это время в нем поучаствовали более 400 школьников.

Заместитель главы Наро-Фоминского городского округа, Светлана Малыхина, отметила, что когда ребята начнут сдавать экзамены в школе, у них уже будет свидетельство о профессии. Это дает им возможность временно, а кто-то, возможно, и на постоянной основе, начать работать по тем свидетельствам, которые у них уже есть.

Отметим, что получить профессию во время учебы в школе можно и в деревне Алабино. Там находится филиал Наро-Фоминского техникума. Двухлетнее обучение проводится бесплатно.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что свыше 40 школ и 20 детских садов отремонтируют в Подмосковье к осени.

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