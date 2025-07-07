Выпускникам РМАТ в Химках вручили дипломы о высшем образовании

Выпускниками Российской международной академии туризма в Химках стали свыше 600 студентов. Из них диплом с отличием получил 31 человек.

Более 55 лет из стен вуза выходят высококвалифицированные специалисты таких направлений подготовки, как: государственное и муниципальное управление, управление персоналом, юриспруденция, туризм, гостиничное дело и другие.

«Ваши прадеды отстояли мир на полях сражений. А вам предстоит завоевывать новые вершины — в экономике, туризме, технологиях, сервисе. И если они сражались за жизнь, то вы будете бороться за качество этой жизни — для миллионов людей», — обратился к выпускникам ректор вуза Евгений Трофимов.

Академия является одним из ведущих туристских высших учебных заведений страны. Его выпускники возглавляют крупнейшие отели и компании России.

«Сегодня особенно важно, чтобы в туризме, сервисе, образовании и управлении работали компетентные и увлеченные люди. Уверен, выпускники академии внесут весомый вклад в развитие как нашего округа, так и всей страны», — сказал председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.