Выпускникам РАНХиГС торжественно вручили дипломы о высшем образовании

С окончанием учебы ребят поздравил директор Московского областного филиала РАНХиГС Арташес Арсенян.

«В этот торжественный день хочу поздравить наших дорогих выпускников: сегодня ваш день, сегодня день победы. Бакалавры шли к этому четыре года, магистры — два года. И вы все дошли до финиша достойно», — отметил он.

В этом году из более чем 230 выпускников 67 стали обладателями красных дипломов. Число отличников с каждым годом растет и уже приближается к 30%. Кроме того, в этом году восемь выпускников вместо итоговой квалификационной работы защищали свои стартапы — проекты, имеющие спонсорскую поддержку, которые могут быть реализованы в ближайшее время.