Выпускникам РАНХиГС торжественно вручили дипломы о высшем образовании
В Красногорске прошла торжественная церемония вручения дипломов выпускникам Московского областного филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы. На сцене Дворца культуры «Подмосковье» документы об окончании бакалавриата и магистратуры получили 237 юношей и девушек.
С окончанием учебы ребят поздравил директор Московского областного филиала РАНХиГС Арташес Арсенян.
«В этот торжественный день хочу поздравить наших дорогих выпускников: сегодня ваш день, сегодня день победы. Бакалавры шли к этому четыре года, магистры — два года. И вы все дошли до финиша достойно», — отметил он.
В этом году из более чем 230 выпускников 67 стали обладателями красных дипломов. Число отличников с каждым годом растет и уже приближается к 30%. Кроме того, в этом году восемь выпускников вместо итоговой квалификационной работы защищали свои стартапы — проекты, имеющие спонсорскую поддержку, которые могут быть реализованы в ближайшее время.
На выпускном студенты делились друг с другом планами, обсуждали профессиональные перспективы и вспоминали студенческие годы.
«Группа была просто потрясающая, сам факультет тоже и студенческие годы. Внеучебная жизнь — это то, ради чего стоило туда поступать», — отметила выпускница Московского областного филиала РАНХиГС Кристина Попова.
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