Выпускникам областного филиала РАНХиГС вручили дипломы в Красногорске

Во Дворце культуры «Подмосковье» собрались десятки выпускников Московского областного филиала Президентской академии. Под звуки фанфар на сцене им вручили долгожданные дипломы.

Документ о высшем образовании получили свыше 300 бакалавров и магистров, 93 из них завершили обучение с отличием. Для самой альма-матер этот выпуск — особенный. В его составе — первый набор очной формы юридического факультета, 47 молодых квалифицированных специалистов.

«Ранее у нас был факультет государственного управления и права. Так как все больше и больше абитуриентов поступало на юриспруденцию, то руководством было принято решение разделить на факультет на два: муниципальное управление и отдельный юридический», — пояснил декан юридического факультета Московского областного филиала РАНХиГС Сергей Рубанов.

Директор филиала Арташес Арсенян напутствовал выпускников, отметив их вклад в развитие экономики и социальной сферы.

Помимо гражданской специальности, студенты РАНХиГС могут также освоить навыки военного дела. В местном учебном центре готовят офицеров и сержантов запаса. Для ребят, завершивших обучение в военном центре, день вручения дипломов стал двойным праздником.

Тем временем в Московском областном филиале РАНХиГС продолжается приемная кампания. Продлится она до середины августа для очной формы обучения и до октября — для заочной.