Выпускникам медицинского проекта вручили дипломы в Ленинском округе

Во Дворце культуры в Видном состоялся торжественный выпускной второй группы учащихся медицинского класса образовательного центра «Успех» просветительского проекта «Пора все знать». Мероприятие посетили почетные гости: заместитель главы Ленинского городского округа Гетман, главный врач Видновского перинатального центра Тамара Белоусова и начальник Управления образования администрации муниципалитета Наталия Киселева.

Иван Гетман поздравил выпускников и поблагодарил коллектив Видновского перинатального центра.

«Дорогие ребята, от всей души желаю каждому успехов и новых достижений. Очень ценно, что вы выбрали медицинское направление. Отдельная благодарность коллективу Видновского перинатального центра — за терпение, профессионализм и готовность отвечать даже на самые сложные и неожиданные вопросы старшеклассников», — произнес заместитель главы Ленинского городского округа.

Как рассказала главный врач Видновского перинатального центра Тамара Белоусова, на протяжении месяца 17 учеников медицинского класса обучались у ведущих специалистов учреждения здравоохранения. Ребята приобретали не только теоретические знания, но и практический опыт.

«Акушеры-гинекологи, эндокринолог, психолог, анестезиолог-реаниматолог и другие наставники проводили интерактивные занятия по здоровому образу жизни, оказанию первой помощи и основам реанимации», — добавила Тамара Белоусова.

Во время выпускного вечера провели интерактивную викторину по пройденному материалу. Также собравшимся показали видеофильм о проекте. Выпускникам торжественно вручили дипломы об успешном окончании курса и памятные подарки. Праздничное настроение школьникам и гостям вечера подарили участники танцевального клуба «Звездный вальс» и вокальной студии «Эврика».