Выпускникам медицинского колледжа в Ногинске вручили дипломы

Глава городского округа Игорь Сухин открыл церемонию с приветственным словом, отметив, что этот день символизирует начало новой профессиональной жизни для студентов. Он подчеркнул значимость качественной подготовки медицинских кадров для системы здравоохранения региона и поблагодарил преподавателей за их неоценимый труд. В своем выступлении Сухин отметил, что профессия медика требует не только знаний, но и высоких моральных качеств, таких как терпение и сострадание.

Особое внимание уделил тем, кто окончил колледж с отличием. Глава округа вручил дипломы и благодарственные письма самым выдающимся выпускникам. Студенты, завершившие обучение по направлениям «Сестринское дело» и «Лечебное дело», получили свои документы о среднем профессиональном образовании.