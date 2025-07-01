Выпускникам медицинского колледжа в Красногорске вручили дипломы

В этом году Красногорский филиал Московского областного медицинского колледжа окончили 224 студента. Ребята освоили специальности «Сестринское дело», «Лечебное дело» и «Лабораторная диагностика».

Директор Красногорского филиала Московского областного медицинского колледжа Ольга Перова обратилась к выпускникам с напутственной речью.

«Вы избрали сложный, но исполненный высокого смысла путь служения людям. Ваша профессия требует исключительного мужества, стойкости и полной самоотдачи, и я убеждена, что каждый из вас готов с честью и достоинством нести это высокое звание. Пусть ваши знания и умения приносят ощутимую пользу обществу», — сказала она.

Депутат окружного Совета депутатов Артур Бадретдинов также поздравил ребят со знаменательным в их жизни событием. Он отметил важную роль медработников в обществе и выразил уверенность, что выпускники станут достойными представителями профессии, внесут свой вклад в развитие здравоохранения Красногорска.

Обладательница красного диплома по специальности «Сестринское дело» Алена Спирина прошла практику в детской поликлинике в Красногорске. После этого девушка приняла осознанное решение посвятить свою жизнь педиатрии.

Выпускники поблагодарили педагогов и сотрудников колледжа за знания и помощь. Церемонию вручения дипломов украсили музыкальные номера, которые придали мероприятию атмосферу торжественности и праздника.