Выпускникам медицинского колледжа в Красногорске вручили дипломы
В этом году Красногорский филиал Московского областного медицинского колледжа окончили 224 студента. Ребята освоили специальности «Сестринское дело», «Лечебное дело» и «Лабораторная диагностика».
Директор Красногорского филиала Московского областного медицинского колледжа Ольга Перова обратилась к выпускникам с напутственной речью.
«Вы избрали сложный, но исполненный высокого смысла путь служения людям. Ваша профессия требует исключительного мужества, стойкости и полной самоотдачи, и я убеждена, что каждый из вас готов с честью и достоинством нести это высокое звание. Пусть ваши знания и умения приносят ощутимую пользу обществу», — сказала она.
Депутат окружного Совета депутатов Артур Бадретдинов также поздравил ребят со знаменательным в их жизни событием. Он отметил важную роль медработников в обществе и выразил уверенность, что выпускники станут достойными представителями профессии, внесут свой вклад в развитие здравоохранения Красногорска.
Обладательница красного диплома по специальности «Сестринское дело» Алена Спирина прошла практику в детской поликлинике в Красногорске. После этого девушка приняла осознанное решение посвятить свою жизнь педиатрии.
Выпускники поблагодарили педагогов и сотрудников колледжа за знания и помощь. Церемонию вручения дипломов украсили музыкальные номера, которые придали мероприятию атмосферу торжественности и праздника.