Выпускникам лицея № 1 вручили дипломы в Павловском Посаде

15 июля в Детско-юношеском эколого-биологическом центре состоялось торжественное вручение свидетельств о профессиональном обучении выпускникам программы, реализуемой на базе Первого Лицея Павловского Посада. В текущем году обучение впервые проводилось не только в Павловском Посаде, но и в Электрогорске, что позволило подготовить более 110 специалистов по востребованным направлениям.

Программа профессионального обучения реализуется в муниципалитете в третий раз. Ключевым нововведением сезона 2025/2026 учебного года стало расширение географии образовательных площадок: программы освоены слушателями в двух городах округа. В Павловском Посаде обучение прошли более 60 человек, в Электрогорске — свыше 50 слушателей.

Учебный план включал семь направлений, пользующихся наибольшим спросом на рынке труда: оператор электронно-вычислительных машин, цифровой куратор, визажист, флорист, автомеханик, агент по закупкам и секретарь-администратор. Содержание программ разработано с учетом актуальных требований работодателей и современных профессиональных стандартов.

Особенностью выпуска стало участие взрослых слушателей: из общего числа выпускников 28 человек относятся к категории граждан, давно окончивших общеобразовательные учреждения и решивших освоить новую профессию. Для многих из них получаемая квалификация не является первой, что подтверждает востребованность непрерывного образования и возможность смены профессиональной траектории в любом возрасте.

Развитие системы профессионального обучения на территории округа направлено на повышение доступности качественного образования для жителей, получение востребованных специальностей без необходимости выезда за пределы муниципалитета и содействие занятости населения. Организаторы программы выражают уверенность, что полученные слушателями компетенции откроют новые карьерные возможности и будут способствовать их профессиональной реализации.